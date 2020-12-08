Жители Смоленской области продолжают реструктурировать свои кредиты

После окончания 30 сентября 2020 года действия мер поддержки для граждан банки реструктурируют кредиты по собственным программам

По закону о поддержке в период коронапандемии (№ 106-ФЗ) для граждан было установлено право получить кредитные каникулы. Воспользоваться им можно было с 20 марта по 30 сентября, а после этого срока банки продлили программы реструктуризации. Такую рекомендацию кредиторам дал Банк России.

Жители Смоленской области чаще всего просили кредитные организации пересмотреть условия по потребительским кредитам (около 63% от общего числа заявок), кредитным картам (26,5%) и ипотеке (9,1%). К середине ноября гражданам и ИП региона было одобрено порядка 9,5 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, их уже проведено по 8,8 тыс. обращениям на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Помимо специальных «антикоронавирусных» мер, которые действовали до 30 сентября, есть иные, также поддерживающие заемщиков. Например, ипотечные каникулы, право на которые законодательно предоставлено в 2019 году и которыми можно воспользоваться в трудной жизненной ситуации.

«К таким случаям относится, в том числе, безработица, подтвержденная регистрацией в органах занятости, инвалидность первой или второй групп, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение среднемесячного дохода заемщика на 30 и более процентов, увеличение количества иждивенцев у заемщика. В рамках ипотечных каникул возможно либо полное приостановление платежей, либо уменьшение их размера на срок, длительность которого вы можете определить сами, но в пределах полугода», – напоминает заместитель управляющего смоленским отделением Банка России Николай Алещенков.

Банк России изучил кредитные истории людей, которые уже воспользовались такими ипотечными каникулами. Выяснилось, что три четверти людей, чьи каникулы уже закончились, сумели вернуться в обычный график выплат и не допускают просрочек.

«Если финансовые обстоятельства меняются, не нужно прятаться, обращаться к «раздолжнителям» или другими нелегальными способами решать проблему. Не затягивайте время и сразу обращайтесь к кредитору для поиска вариантов реструктуризации. Так вы не испортите свою кредитную историю и не попадете на дополнительные пени и штрафы», – советует Николай Алещенков.

По данным смоленского отделения Банка России, объем кредитов, предоставленных физическим лицам в регионе, за январь-октябрь 2020 года составил 61,3 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года – более 58,8 млрд).