Служебный транспорт в помощь медикам и волонтерам



Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал активизировать работу по передаче служебного автотранспорта чиновников областного и муниципального уровней для оказания социальной помощи населению в рамках оказания дополнительной помощи добровольцам и медицинским работникам.



В настоящее время в регионе волонтерам предоставлены свыше 30 автотранспортных средств: шесть автомобилей от областной и городской администраций, также по одному автомобилю закреплено за добровольцами в каждом муниципальном образовании. Это позволяет значительно повысить оперативность оказания социальной помощи гражданам. Сформирован резерв автомобилей на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью ковидом-19.

Напомним: региональный волонтерский штаб помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции #МыВместе, образованный весной этого года, возобновил свою работу. Обращения принимаются на «горячую линию» проекта: 8-800-200-34-11.

– Как решается вопрос предоставления служебного транспорта от чиновников для помощи волонтерам и медицинским работникам в период пандемии в Сафоновском районе? – этот вопрос мы задали руководителю волонтерского штаба, начальнику отдела по делам молодежи Елене Ивановне ИЛЯСОВОЙ.

– Как только стартовала Всероссийская акция #Мывместе, для оказания волонтерской помощи населению за штабом был закреплен легковой автомобиль от Администрации Сафоновского района. Ни разу за это время не было срыва выполнения заявки из-за отсутствия транспорта, потому что машина всегда под рукой: с водителем мы на постоянной связи. Оперативно, в самые кратчайшие сроки, волонтеры доставляют людям, находящимся на самоизоляции, льготные лекарства, оплачивают за них услуги ЖКХ, доставляют продукты из магазинов. Волонтерские маршруты охватывают город Сафоново и Сафоновский район.

На такой же вопрос ответил главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Самуилович КРИСТАЛИНСКИЙ:

– Администрация Сафоновского района ежедневно предоставляет амбулаторно-поликлинической службе Сафоновской ЦРБ легковой автомобиль. Обычно мы используем его для обслуживания вызовов участковых терапевтов к больным на дом. Очень своевременной считаю помощь Администрации в предоставлении транспорта при доставке бесплатного лекарства больным новой коронавирусной инфекцией. Уверен, что в случае необходимости, при увеличении нагрузки на больницу, руководство муниципального образования примет решение о выделении дополнительной машины.

Заместитель Главы МО «Сафоновский район»-управделами Наталья Дмитриевна Воднева пояснила:

– И Администрация муниципального образования, и аппараты районного и городского Советов депутатов хорошо понимают, насколько остро в настоящее время стоит вопрос по принятию мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Поэтому Глава района А.И. Лапиков уделяет столь пристальное внимание оказанию всемерной помощи центральной районной больнице и волонтерскому корпусу.

Ежедневно органы местного самоуправления выделяют две единицы транспорта в помощь врачам и волонтерам. Если потребуется, транспорт будет выделен дополнительно.

Подготовила Татьяна Приходько