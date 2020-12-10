Золотая десятка

Сафоновские тхэквондисты отличились на соревнованиях в Смоленске.

Недавно в спортивном комплексе «Новое поколение» состоялось открытое первенство г. Смоленска по тхэквондо ВТФ, посвященное памяти заслуженного работника физической культуры Геннадия Федорова. С именем Геннадия Павловича связаны яркие достижения смоленского спорта, развитие массовой физической культуры и строительство многих спортивных объектов в регионе. Г.П. Федоров активно занимался общественной работой, являясь заместителем председателя областной организации ветеранов физической культуры и спорта.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Смоленска, Вязьмы, Сафонова, Рославля, Ярцева, Духовщины, Шаталова. Поединки проводились с соблюдением всех санитарных норм и без участия зрителей. Сафоновскую федерацию представляли 15 ребят, которых тренируют Павел и Ирина Панасенковы.

Отрадно, что десять наших земляков заняли призовые места. Золотыми призерами стали Кирилл Панасенков, Алексей Терентьев, Константин Костенков, Анна Шиндяпина. Серебро завоевали Дмитрий Изгородин и Савелий Копоренков. Бронза досталась Артему Коленову, Владимиру Баранову, Андрею Корлукову и Георгию Мореву.

А вот для Максима Данилова, Даниила Муравьева, Святослава Хайдарова, Егора Чечеткина и Святослава Антонова громкая слава еще впереди. Самое главное, что в этот раз они проявили волю к победе. Значит, у них все получится!

Записаться в секцию тхэквондо можно по телефону 8-915-657-73-60.

Дмитрий Кулаков