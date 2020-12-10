О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области «О введении режима повышенной готовности»

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 04.12.2020 г. на территории Смоленской области вводятся дополнительные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции:

приостанавливается (дополнительно к ранее введенным ограничительным мерам) проведение развлекательных мероприятий и оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах; посещение детских игровых комнат и детских развлекательных центров; функционирование караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий в ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания, гостиницах и иных местах временного размещения граждан;

запрещается (дополнительно к ранее введенным ограничительным мерам) посещение гражданами используемых в развлекательных целях и для отдыха открытых катков и хоккейных площадок; проведение массовых мероприятий любого вида (хороводы, викторины, конкурсы и т.п.) вокруг или в непосредственной близости новогодних елок;

дополнительно вводится масочный режим в местах массового посещения граждан с неконтролируемым входом, в том числе парках культуры и отдыха (в выходные и праздничные дни), на открытых рынках;

продляется до 24.12.2020 включительно выплата пособий по временной нетрудоспособности гражданам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции;

устанавливается персональная ответственность должностных лиц органов исполнительной власти Смоленской области, осуществивших согласование проведения мероприятий, в случае непринятия мер, необходимых для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности проведения данных мероприятий.

С полным текстом Указа вы можете ознакомиться в приложении.

Пресс-служба

Администрации муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области