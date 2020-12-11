Экоёлка, ёлка-арт пусть зажжётся для ребят!



На станции юных натуралистов в г. Сафоново открыта выставка экоёлок креативных, вкусных, экономичных. Словом, экзотичных, потому что выполнены они из материалов, предназначенных совсем для других целей.



Эколята – это молодые защитники природы. Они придумывают и мастерят самодельные елки из материалов, пригодных для вторичного использования. В этом году они фантазировали и находили тему для своих очень умелых ручек в нескольких номинациях.

Для экоёлок пошел бросовый и природный материал (солома, лоза, тростник, флористика и т.д.); самых вкусных – конфеты, фрукты, выпечка; техноёлки создавались из гвоздей и гаек; арт-ёлки выполнялись в технике оригами и прочих наработок из серии «хендмейд».



В этом году на районный конкурс 28 образовательных учреждений города и района представили лучшие работы первого этапа. Сейчас их более 160. Победителям районного этапа предоставлено право представлять Сафоново на областном уровне. Перечислить всех победителей просто невозможно: в каждой номинации определено несколько возрастных категорий, в том числе учтены группы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Полина Почмасова (Дом детского творчества) придумала экоёлку из природных материалов и посвятила ее грядущему году Быка по восточному календарю; Артем Ивас (2 класс, школа №8) представил самую вкусную елку, сделав акцент на апельсины и орехи; Дмитрий Фрикацел (3 класс, школа №3) соорудил техноёлку из гвоздей, шурупов и гаек; из пробок от шампанского собрала новогоднюю красавицу в формате экоёлки Ирина Евланникова (10 лет, творческое объединение «Пчелки» центра детского творчества); изящной получилась арт-ёлка у Дианы Беловой (12 лет, Издешковская школа).

Сколько печенья нужно было испечь и украсить для того, чтобы получилась самая вкусная ёлка – такая, как у Валерии Новиковой (4 класс, школа №3).

Призы за победу в конкурсах можно срывать с конфетной ёлки Виктории Гераськиной (9 класс, Рыбковская школа).

Очень веселой получилась экоёлкка у Вероники Сытьковой (6 класс, Прудковская школа).



Гостинская София (1 класс, школа №6), участница детской экскурсии, представила свою экоёлку: материал для ее изготовления она нашла в кухонном шкафу. Это макароны, которые только осталось покрасить в зеленый цвет…



Первоклассник школы №6 Владислав Ковалев с гордостью продемонстировал композицию, над которой трудилась вся семья, щедро используя вкусности и сладости.

У наших юных фантазеров в ёлку превращались еловые шишки,

морские ракушки, пластмассовые стаканчики, ватные диски и даже медицинские защитные маски…

Новый год у такой креативной ёлки точно запомниться на всю жизнь. А настоящие пусть и дальше растут в лесу, потому что являются частью природы.

Желаем, чтобы самодельные ёлки сафоновских эколят были замечены на областной выставке-конкурсе и получили высокую оценку.

Татьяна Приходько Фото автора