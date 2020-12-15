Движение без помех

В связи с ухудшением погодных условий — обильным выпадением осадков, Сафоновская Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.

Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести к дорожному происшествию.

Немаловажным является безопасное движение транспортных средств в зимний период по мостовым сооружениям автомобильных дорог. Одной из предпосылок совершения многих ДТП является образование гололеда на покрытии пролетных строений мостов. Особенно это характерно для мостовых переходов, имеющих цементобетонное дорожное покрытие и проходящих через водные преграды. Поэтому следует соблюдать особую осторожность, не превышать скоростной режим и выполнять все требования дорожных знаков и разметки.

В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

— быть максимально бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;

— при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

— отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;

— помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается.

Сафоновская Госавтоинспекция обращает внимание, что ежегодно при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа мелких ДТП, в которых не страдают люди, но получают повреждения автомобили. Такие автоаварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях.

Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения — от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.