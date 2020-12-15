«Юные таланты за безопасность»

Районный фестиваль детско-юношеского творчества «Юные таланты за безопасность» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прошел в этом году в дистанционном формате.

В нем приняли участие десять общеобразовательных организаций города Сафоново и два учреждения дополнительного образования. Общее количество участников фестиваля составило 66 человек.

Второй год подряд первое место в номинации «Вокальное искусство» присуждается самому юному участнику Даниилу Луканченкову из Центра детского творчества. В номинации «Художественное чтение» первое место занял Алексей Кикоть – ученик начальной школы-детского сада. В номинации «Хореографическое искусство» победил коллектив «Ассорти» из Дома детского творчества с танцевальным номером «Спасателям посвящается». А в номинации «Театральное искусство» пальму первенства поделили коллектив «Маска» Центра детского творчества и коллектив «Талантеево» из начальной школы – детского сада.

Всем участникам будут вручены дипломы, грамоты и ценные подарки. А победители смогут представлять наш город и район на следующем областном этапе.

Юлия ШВЕДОВА

На снимке: жюри во время подведения итогов.