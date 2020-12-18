В новый магазин за новогодними подарками

Сегодня, 18 декабря, состоялось торжественное открытие торгового центра «Салют». Самый большой в Сафонове комплекс находится в районе рынка.

Первый этаж занимают универсамы «Магнит» и «Магнит-косметик», а также кафе «Суши-сет». Второй – магазины одежды, обуви и других промышленных товаров.

Строительство здания предусматривало также благоустройство прилегающей территории: укладку тротуарной плитки, монтаж паркового освещения, обустройство автомобильной стоянки и площадки для мусорных контейнеров.

По словам индивидуального предпринимателя Андрея Комлева, комплекс отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Его современные формы и оригинальная отделка несомненно украсят центр города, а широкий спектр торговых услуг сделают жизнь сафоновцев более комфортной.