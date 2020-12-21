Вес взят!

В субботу, 19 декабря, в спортзале «Строитель» состоялось открытое первенство г. Сафоново по пауэрлифтингу. Соревнования, посвященные памяти основателя и пропагандиста этого вида спорта на нашей земле Владимира Шляхтова, проходят уже в седьмой раз.

Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, в них приняли участие около сорока спортсменов из Духовщинского, Ярцевского, Гагаринского, Дорогобужского, Сафоновского районов. Традиционно силачи состязались в трех «дисциплинах»: приседании со штангой на спине, жиме штанги лежа на горизонтальной поверхности и тяге штанги.







