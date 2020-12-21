В ДТП пострадали дети

14.12.2020 около 17 часов 15 минут в пгт Холм-Жирковский, в районе д.2 по ул. Новая водитель 1990 г.р., управляя с внешними признаками алкогольного опьянения автомашиной ВАЗ 2107 не был внимателен к дорожной обстановке и ее изменениям, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, движущихся по пешеходной дорожке. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние 2007 и 2005 г.р. обратились за оказанием медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения! Напоминаем вам о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Пешеходам напоминаем, что в условиях зимней скользкости и снегопадов нужно быть предельно внимательными даже на тротуарах, т.к. транспорт может «занести» и он может съехать с проезжей части. Водителям настоятельно рекомендуем соблюдать скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, обязательно следить за технической исправность транспортных средств. Призываем всех граждан занять активную гражданскую позицию в вопросах обеспечения безопасности на дорогах. Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения обязательно сообщите об этом по телефонам дежурной части (4-29-99, 4-45-02, 02, 112). Берегите себя и своих близких.