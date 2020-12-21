Пишите письма

Почта России объявила номинации конкурса «Лучший урок письма – 2021». Ежегодно десятки смоленских школьников и педагогов принимают участие во всероссийском конкурсе.

Эпистолярный конкурс «Лучший урок письма» инициируют и ежегодно проводят АО «Почта России», Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Министерство обороны РФ, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Фонд социально-культурных инициатив.

Цель конкурса — содействовать возрождению традиций русского эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание участников на бережном отношении к родному языку, открыть возможность педагогам-новаторам проявить свой профессионализм в разработке оригинальных методик проведения урока, на котором участники творческого конкурса приобретут навыки работы над письмом – деловым, официальным, личным.

Участниками конкурса могут стать учащиеся средних школ, ВУЗов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, которые подготовили свои конкурсные работы по одной из номинаций, а также директора, преподаватели школ и ВУЗов, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций – авторы методики организации и проведения урока создания письма.

Номинации конкурса 2021 г.:

1. «Мой любимый литературный герой», номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова.

2. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

3. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ и совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

4. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).

5. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с Классным журналом).

6. «Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном». Проводится совместно с Авиакомпанией «Россия».

7. «У меня дома живёт амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

8. «Твоя первая банковская карта. Какой она должна быть?» (совместно с АО «Почта Банк»).

9. «Я из династии почтовиков» (при поддержке Профсоюза работников связи России).

10. Лучшая методическая разработка проведения урока письма.

В жюри конкурса, который возглавляет ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, вошли представители соорганизаторов и учредителей, а также литераторы и филологи.

Поступившие на конкурс письма жюри будет оценивать по следующим критериям: нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения.

Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками.

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет следующими способами:

— в бумажном или печатном виде по адресам:

131000, Москва, Варшавское ш., д.37, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»; — в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru;

Конкурс продлится с 01 января до 9 октября 2021 года. Подробности можно найти в Положении о конкурсе.