Сильное племя кривичей

В Сафонове есть сильное племя «Кривичей»

Военно-спортивное объединение «Кривичи» существует более десяти лет. На базе спортивного зала Сафоновского филиала СмолАПО готовят к службе в армии, в силовых структурах, спецназе, полиции заинтересованных в этом ребят.



Инициаторы и организаторы — члены «Боевого братства – воздушные десантники и выходцы из других спецподразделений. В свое время они испытали на себе, как приходилось тяжело на первых порах службы и решили: нужно готовить ребят к нагрузкам, от которых они «умирали» в первые месяцы службы.

За это время через «Кривичи» прошли более 200 человек. Многие из них служили и служат в спецназе, стоят на защите рубежей, защищают законные права и свободы граждан в полиции.

Сергей Ершов, выпускник ВПО «Кривичи», служил в спецназе ГРУ, в настоящее время служит в военно-воздушных войсках в Крыму. Во время отпуска всегда приходит к кривичам на тренировки.

Занятие проводит Александр Герасенков



В последнее время к кривичам приходят и девушки, а самая юная девятилетняя третьеклассница Ульяна Кучерявенкова появилась в спортзале, когда ей было всего пять лет…

Тренировку с Ульяной Кучерявенковой проводит Константин Григорьев



Тренировки проводят Александр Герасенков – командир поискового отряда и общественной организации «Боевое братство», депутат Смоленской областной Думы и Константин Григорьев, сотрудник Ростехнадзора, участник боевых действий в Чечне.

Снежана Лукашова и Елена Нестерова готовятся к службе в правоохранительных органах



Общая физическая подготовка, ознакомление с азами армейской службы, воинского устава, участие в работе поискового отряда «Боевое братство» формируют у молодежи гражданственность и патриотизм.

Татьяна Приходько. Фото автора