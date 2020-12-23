Мы меняем мир

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В Смоленске подведены итоги конкурса журналистских работ, который проводился в рамках форума «Районные СМИ. Состояние, тенденции, перспективы развития». Среди победителей есть и корреспонденты «Сафоновской правды».



Целью конкурса стало определение лучших журналистов и внештатных авторов районных печатных СМИ, которые не только пишут на социальные темы, но и создают позитивную повестку дня. Все работы были направлены на пропаганду идей волонтерского движения, формирование социальной ответственности граждан, реализацию проектов социальной направленности.

Всего в конкурсе приняли участие 9 районных газет, 28 авторов представили на суд экспертов 58 работ. Материалы оценивались жюри с точки зрения глубины изучения темы, новизны и степени ее раскрытия, целостности изложения, убедительности аргументации и выраженности авторской позиции. В состав жюри вошли члены Правления Смоленского регионального отделения Союза журналистов России.

Работы сафоновцев, представленные в номинациях «Герои среди нас» и «От сердца к сердцу» были посвящены деятельности Издешковского психоневрологического интерната, поиковикам добровольческого отряда «Сальвар», патриотической работе, благотворительной акции руководства базы отдыха «Попутный ветер», подвигу медиков, оказавшихся на передовой в борьбе с ковидом, активистам территориального общественного самоуправления «Ромашки», многодетной семье Романенковых. Татьяна Приходько, Татьяна Гляшова, Ирина Куропаткина, Марина Хотулева, а также наши коллеги из Холм-Жирковской газеты «Вперед» Галина Цветкова и Виктория Смирнова награждены дипломами и ценными подарками

Кроме того, в рамках форума, организованного Смоленским областным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» был проведен семинар для представителей районных средств массовой информации на тему «Социальный проект в СМИ как средство активизации целевой аудитории», на котором и. о. главного редактора газеты «Сафоновская правда» Марина Хотулева поделилась опытом реализации проекта «Прорыв в будущее», в частности, рубрики «Перспектива» – странички о молодежи и для молодежи.