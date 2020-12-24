Награды – аграриям

Сегодня, 24 декабря, в Администрации Сафоновского района были подведены итоги работы агропромышленного комплекса и награждены передовики производства.

Предоставляя слово Главе МО «Сафоновский район» Александру Ивановичу Лапикову, начальник отдела сельского хозяйства Сергей Петрович Пыхов напомнил о том, что недавно в Смоленске в режиме видеосвязи были оглашены итоги работы АПК региона; Губернатор Алексей Владимирович Островский озвучил достижения аграриев в 2020 году.

О состоянии дел в сельском хозяйстве Сафоновского района вел речь А.И. Лапиков. Он отметил, что, несмотря на непростые погодные условия, наблюдается существенный рост по всем отраслям сельскохозяйственного производства. Увеличена посевная площадь основных сельскохозяйственных культур, обновляется парк сельскохозяйственной техники. По производству молока и продуктивности коров наивысшие на Смоленщине показатели достигаются ООО «Золотая нива». В течение 2020 года это сельхозпредприятие произвело 74% от общерайонного производства молока.

Модернизирован животноводческий комплекс в КП «Рыбковское», реализуется инвестиционный проект ООО «Русский лен», благодаря чему на поля района вернулся лен-долгунец, которым нынче был засеян 1791 гектар пашни.

Глава района поблагодарил сельских тружеников за самоотверженный труд, поздравил их с наступающим Новым годом и вручил им заслуженные награды.

Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса были награждены:

— Николай Михайлович Муханов — тракторист муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Родник»;

— Александр Вячеславович Королев — тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива «Вышегор».

В номинации «За достижение наилучших результатов в сельскохозяйственном производстве среди руководителей организаций агропромышленного комплекса Смоленской области» награжден дипломом, кубком «Лучший руководитель» генеральный директор ООО «Золотая нива» Игорь Владимирович Варавин.

В номинации «За техническую и технологическую модернизацию организаций АПК Смоленской области» отмечен дипломом председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «коллективного предприятия «Рыбковское» Руслан Игоревич Ляхов.

В номинации «За личный вклад специалистов сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий в развитие агропромышленного комплекса Смоленской области» награждены дипломами и денежными премиями:

— Наталья Александровна Киселева – главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Золотая нива»;

— Алла Валерьевна Сариогло – зоотехник-селекционер сельскохозяйственного производственного кооператива «коллективного предприятия «Рыбковское».

В номинации «За достижение высоких производственных показателей в сельскохозяйственном производстве Смоленской области» награждены дипломами, кубками «Лучший по профессии» и денежными премиями:

— Сергей Анатольевич Щербаков – водитель сельскохозяйственного производственного кооператива «Вышегор»,

— Татьяна Анатольевна Абрамова– телятница по уходу за телятами общества с ограниченной ответственностью «Золотая нива».

В номинации «За достижение высоких производственных показателей в сельскохозяйственном производстве Смоленской области» была награждена дипломом и денежной премией Татьяна Владимировна Горбачева – оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива коллективного предприятия «Рыбковское», работающая на доильной установке «Елочка».

НА СНИМКАХ: передовиков сельского хозяйства Сафоновского района награждает Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков.

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.