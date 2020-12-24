Общероссийские новогодние акции

В канун празднования Нового года смоляне могут присоединиться к серии Общероссийских праздничных акций, проектов и челленджей, которые продлятся до 31 декабря. В Смоленской области данные мероприятия проводятся при поддержке Администрации региона.

До конца декабря смоляне могут принять участие в ряде новогодних Общероссийских мероприятий: акциях «#НовогодниеОкна», «Новый год в каждый дом»: поздравление детей врачей, «Ёлка желаний», «Тайный Дед Мороз», «Новогоднее чудо для каждого», проекте «#ЁлкиАрт. Праздник в каждом дворе», а также в челленджах «#Спасибо2020», «Пусть эта ёлочка радует нас!» и «Волшебный подарок».

Их организаторами выступили федеральный штаб Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», Федеральное агентство по делам молодежи, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров, Общероссийский народный фронт при участии партнерских организаций. В Смоленской области акции проводятся при поддержке Администрации Смоленской области.

Например, одна из масштабных акций «#НовогодниеОкна» проводится в формате онлайн-флешмоба. Ее основная цель – сохранение новогодних традиций, укрепление семейных ценностей. Желающие принять в ней участие должны оформить окна квартир, домов, офисов, учебных заведений, детский садов, медицинских учреждений с помощью рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений (мишура, гирлянды, елочные игрушки и т.д.), связанных с празднованием Нового года. Далее необходимо сфотографировать украшенное окно и выложить фотографию в социальных сетях с хештегом (#Новогодниеокна). Фото необходимо сопроводить описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства или другим тематическим текстом.

Итоги акции «#НовогодниеОкна» будут объявлены на «Новогодней вечеринке Большой перемены» 31 декабря 2020 года в официальном сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

Подробнее обо всех акциях и условиях участия в них можно узнать на сайте регионального координатора мероприятий и по телефону 8 (4812) 20-54-56.