Кремлевская елка в каждый дом

Маленькие смоляне смогут виртуально посетить Кремлевскую елку

31 декабря в 18.00 на федеральном семейном телеканале «Карусель» состоится трансляция спектакля «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены Государственного Кремлевского дворца.

В нынешнем году из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Кремлевская елка впервые состоится в формате телеверсии. В представлении примут участие артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. Подробнее о спектакле можно узнать на сайте телеканала «Карусель».

Повторные показы представления запланированы 7 января 2021 года в 19.30 и 13 января 2021 года в 17.00.