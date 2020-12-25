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Новогодний турнир по бочче

25.12.2020

20 декабря 2020г. в г. Сафоново на территории МБУ ДО «ДЮСШ»  состоялся долгожданный Новогодний  турнир по параолимпийскому виду спорта бочча.

Первое место в классе ВС 2 (первая подгруппа) занял начинающий спортсмен из г. Сафоново Егор Егоров, второе место – Карина Гладких  г. Сафоново, третье досталось спортсмену из Рославля Никита Синицын. Во второй подгруппе в классе ВС 2 первое место занял сафоновец Евгений Павлюченков,  второе — Вадим Нестеров  из Смоленска и третье – Сергей Тимошенков (г. Сафоново).

 В командной игре победителями стали ребята из Смоленска, сафоновцы заняли вторую ступеньку пьедестала. Все спортсмены тренируются под руководством тренера Евгения Владимировича Билик. Победители получили награды от имени Союза машиностроителей России и электротехнического концерна «Русэлпром».

Опубликовано в категории Приоритеты

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