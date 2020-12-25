Новогодний турнир по бочче

20 декабря 2020г. в г. Сафоново на территории МБУ ДО «ДЮСШ» состоялся долгожданный Новогодний турнир по параолимпийскому виду спорта бочча.

Первое место в классе ВС 2 (первая подгруппа) занял начинающий спортсмен из г. Сафоново Егор Егоров, второе место – Карина Гладких г. Сафоново, третье досталось спортсмену из Рославля Никита Синицын. Во второй подгруппе в классе ВС 2 первое место занял сафоновец Евгений Павлюченков, второе — Вадим Нестеров из Смоленска и третье – Сергей Тимошенков (г. Сафоново).

В командной игре победителями стали ребята из Смоленска, сафоновцы заняли вторую ступеньку пьедестала. Все спортсмены тренируются под руководством тренера Евгения Владимировича Билик. Победители получили награды от имени Союза машиностроителей России и электротехнического концерна «Русэлпром».