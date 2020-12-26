«В Новый год без ДТП»

Так называлась акция, которую в преддверии новогодних и рождественских праздников провели сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции совместно с членами отряда ЮИД гимназии.

Для проведения мероприятия ЮИДовцы подготовили открытки и тематический плакат. Дорожные полицейские останавливали автотранспортные средства, напоминали участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения правил и культуры поведения на дорогах. Ведь из года в год в праздничные дни вопрос безопасности дорожного движения остается очень актуальным. Дети вручали открытки и просили оставить свои пожелания для участников дорожного движения в новогодних игрушках на плакате.

Мероприятие прошло в очень позитивном ключе. Водители и пешеходы охотно останавливались, принимали открытки и писали свои пожелания. Самым частым пожеланием стали пожелания здоровья. А залог жизни и здоровья каждого человека при участии в транспортной среде – это строгое соблюдение Правил всеми участниками дорожного движения.

Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения всегда оставаться бдительными. Беречь свою жизнь, своих родных, близких и просто прохожих. Давайте войдем в Новый год и проведем его без ДТП!