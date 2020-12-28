Прокуратура информирует

Сафоновской межрайонной прокуратурой Смоленской области по обращению от Кутузовой М. П. от 01.09.2020 по вопросу нарушения трудового законодательства в ОАО «Сафоновомясопродукт».

В ходе проведения проверки установлено, что на основании приказа о приеме на работу гражданин принят на работу в ОАО «Сафоновомясопродукт» в должности «грузчик». В соответствии с п. 14 приложения № 2 Порядка работа грузчика входит в перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников с периодичностью не реже 1 раза в год.

Проверкой установлено, что при поступлении на работу направление на предварительный медицинский осмотр работника работодателем не выдавалось, осмотр не проводился.

Первый медицинский осмотр произведен на основании заключенного с ООО «Смоленскмединвест» договора об оказании платных медицинских услуг на проведение периодического медицинского осмотра № 262 от 01.09.2020.

По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой специалист по охране труда ОАО «Сафоновомясопродукт» Романенкова Г.П. 21.12.2020 привлечена к административной ответственности.