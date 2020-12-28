С Новым годом!

Совет директоров, руководство и профсоюзный комитет ОАО «Теплоконтроль»

поздравляют коллектив предприятия и всех смолян:

Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим 2021 годом!

Традиционно встреча Нового года связана с надеждой на лучшее и верой в будущее. Выражаем всем благодарность за наше многолетнее и плодотворное сотрудничество, которое останется гарантом успеха во всех делах.

Искренне желаем всем удачи, терпения, сил и здоровья, успехов в работе, счастья в семье и всех благ в каждом новом дне.

Желаем вам встретить Новый год с дорогими сердцу людьми и с их поддержкой, любовью и улыбками провести весь наступающий год!

Совет директоров ОАО «Теплоконтроль»

Профсоюзный комитет ОАО «Теплоконтроль»

Генеральный директор ОАО «Теплоконтроль» Сильченко О.В.