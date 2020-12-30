C 1 по 10 января 2021 года в поликлиниках Смоленской области будет обеспечено амбулаторное медицинское обслуживание населения

В соответствии с приказом Департамента по здравоохранению с 31 декабря по 11 января органы управления учреждений здравоохранения и формирования службы медицины катастроф Смоленской области будут работать в режим повышенной готовности.

В частности, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно с 08.00 до 20.00 будет обеспечена работа служб неотложной медицинской помощи.

Также в выходные и праздничные дни в поликлиниках с 9.00 до 18.00 организуют работу дежурных врачей-терапевтов, врачей-педиатров, врачей общей практики, врачей-стоматологов.

Специалисты узкого профиля, а также параклиническая служба работают в штатном режиме 31 декабря 2020 года, а также 3, 5, 8, 9 января 2021 года.

Кроме этого, в праздничные и выходные дни продолжится выписка лекарственных средств льготным категориям граждан, выдача лекарственных препаратов пациентам с новой коронавирусной инфекцией, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, выдача листков нетрудоспособности, документов на умерших граждан.

По информации профильного Департамента, работа круглосуточной выездной реанимационно-педиатрической бригады для оказания неотложной и реанимационной помощи будет обеспечена в Смоленской областной детской клинической больнице. В Клинической больнице №1 — выездных реанимационно-консультативных бригад (неонатальной и акушерской). В Смоленской областной клинической больнице – выездной реанимационной бригады для оказания экстренной специализированной медицинской помощи. Морги продолжат работу в бесперебойном режиме.

Что касается оказания стационарной медицинской помощи населению, то она будет организована в штатном режиме в медицинских организациях, на базе которых развернуты отделения для оказания помощи пациентам с COVID-19 и внебольничной пневмонией. В других учреждениях организована работа дежурных служб.

Стоит отметить, что в настоящее время проводится инвентаризация резерва лекарственных средств и изделий медицинского назначения — при необходимости он будет своевременно пополняться.