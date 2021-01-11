ПАМЯТКА о способах обращения инвалидов в экстренные оперативные службы через службу системы 112

Слепые и слабовидящие жители Смоленской области для вызова экстренных оперативных служб могут воспользоваться услугами единого номера «112» (во всех случаях звонок бесплатный). Просто наберите с любого телефона, телефона-автомата или сотового телефона номер «112» и сообщите оператору системы-112 о происшествии и что имеете ограничение по зрению (инвалид по зрению).

Сообщите оператору системы-112, какая у вас проблема, требующая немедленного реагирования:

пожарной охраны;

полиции;

скорой медицинской помощи;

аварийной службы газовой сети;

службы «Антитеррор»;

службы реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Необходимо ответить на все вопросы, главное будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. Не вешайте трубку, пока оператор будет задавать вам вопросы или скажет «ожидайте», «оставайтесь на линии». Будьте готовы отвечать на вопросы оператора детально. В опасной для жизни ситуации, оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отправятся к месту происшествия.

В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы:

точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры, схему проезда к месту происшествия;

контактный номер телефона;

ваше фамилию, имя, отчество;

подробную информацию о происшествии.

Службу пожарной охраны следует вызывать при одном только подозрении, что где-то пахнет дымом или развивается пламя. При сообщении о пожаре, необходимо указать, что в опасности находятся люди и имеются ли опасные вещества.

Если вы оказались свидетелем или очевидцем преступления, административного правонарушения, или оно совершается на ваших глазах, вам необходимо позвонить по единому номеру «112» и сообщить о совершенном преступлении (правонарушения) с указанием вида преступления (правонарушения), времени, места. При необходимости окажите пострадавшему первую медицинскую помощь.

Если вы вызываете скорую помощь, то будьте готовы ответить на некоторые вопросы о пациенте или пострадавшем:

номер телефона, с которого звоните (этот необходимо в случаях разъединения звонка, чтобы связаться с вызывающим и уточнить информацию, которую не успели записать);

пол больного;

приблизительный возраст;

что случилось;

когда случилось;

какие проявления заставили вызвать «скорую»;

что вы предприняли;

адрес, где находится больной (в случаях нахождения больного на улице, необходимо указать четкие ориентиры; в случаях вызова на квартиру — место ближайшего заезда к дому, номер подъезда, этажа, кодового замка);

фамилию, имя, отчество вызывающего.

Для того чтоб оператору системы-112 было проще разобраться какой специалист нужен по вашему вызову, надо четко и правильно сообщать о случившемся. Любая дополнительная информация об экстренной ситуации поможет отправить соответствующие службы и оборудование к месту происшествия.

Оператор системы-112 направит на указанный Вами адрес необходимые для Вас экстренные оперативные службы.

Глухие и слабослышащие граждане для вызова экстренных оперативных служб могут воспользоваться услугами единого номера «112» посредством отправки SMS–сообщения в систему-112 для его дальнейшей обработки и доставки в службы экстренного реагирования:

пожарной охраны;

полиции;

скорой медицинской помощи;

аварийной службы газовой сети;

службы «Антитеррор»;

службы реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Для удобства общения, лучше сразу указать в сообщении на отсутствие возможности принять обычный звонок (написав – я глухой или я немой и т.д.), что сократит время приема Вашего сообщения, т.к. в противном случае оператор системы-112 получив сообщение, постарается Вам перезвонить.

Для передачи характеристик происшествия в соответствующие экстренные оперативные службы, оператору системы-112 с помощью SMS-сообщений постарается выяснить следующие сведения:

1. Что случилось? Напишите только самое главное, например: «ДТП с пострадавшими», «Пожар в квартире (на заводе)», «Ограбление», «Падение человека с высоты», «Запах газа» и т.д.

2. Где случилось? Сообщите полный адрес.

3. Сведения о пострадавшем. При вызове скорой медицинской помощи сообщите оператору возраст пострадавшего и при возможности фамилия, имя, отчество.

4. Сведения о заявителе. Фамилия, имя, отчество заявителя.

При необходимости получения дополнительной информации оператор ЦОВ «Системы-112» может направить из системы-112 сообщение с уточняющими вопросами (№ подъезда, № этажа, код или домофон). Все сообщения будут приходить к заявителю подписанные «Smolensk112».

ВАЖНО! Ответное сообщение заявитель должен отправить не абоненту «Smolensk112», от которого придут уточняющие SMS, а снова на короткий номер «112».

Вся полученная от абонента информация направляется в экстренные службы для организации реагирования на происшествие. Существуют ограничения на использование SMS–технологии. Если вы в состоянии сделать голосовой звонок на номер «112», лучше сделайте это.

Информация предоставлена Департаментом по информационным технологиям