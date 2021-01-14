За преданность профессии

13 января сотрудники газеты «Сафоновская правда» получили награды в честь Дня российской печати.

С профессиональным праздником дизайнера Надежду Яичникову и корректора Людмилу Федорову поздравил Глава муниципального образования Александр Лапиков.

Александр Иванович отметил, что районная газета позволяет держать руку на пульсе событий, отражает самые важные и актуальные события, является примером позитивного источника информации. Отзывчивость, творческий подход и в то же время вдумчивое отношение к работе, внимательность, исполнительность – такими качествами обладают Надежда Николаевна и Людмила Сергеевна.

За многолетний добросовестный труд, преданность профессии и в честь профессионального праздника Н.Н. Яичникова награждена Благодарственным письмом Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, а Л.С. Федорова – Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Сафоновский район».