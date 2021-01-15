Дмитрию Филипёнку присуждена княжеская стипендия

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Десятиклассник школы №7 г. Сафоново Дмитрий ФИЛИПЁНОК стал обладателем областной княжеской стипендии



Областная стипендия князя Смоленского Романа Ростиславович учреждена в декабре 1998 года для материальной поддержки и поощрения талантливой молодежи, проявившей выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. Она вручается студентам, учащимся очной формы обучения государственных образовательных учреждений высшего, начального и среднего профобразования, а также учащимся общеобразовательных учреждений. Стипендия выдается на один учебный год.

Ежегодно учреждается 30 стипендий, из них 15 – учащимся 9-10 классов общеобразовательных школ.



Дмитрий Филипёнок – гордость школы. Активный, спортивный, патриотичный и разносторонне развит. Это все – о Дмитрии, у которого хватает времени и на дополнительные занятия по любимым предметам, и на спорт, и на общественную работу.

Шесть лет Дмитрий играл в детской театральной студии «Маска» центра детского творчества. И хотя сейчас не принимает участие в постановках, по-прежнему проявляет живой интерес к этому творческому коллективу.

У Дмитрия – первый юношеский разряд по плаванию, он неоднократный победитель городских соревнований по этому виду спорта. И, конечно же, Дмитрий очень хорошо учится. В прошлом учебном году он стал победителем муниципального этапа олимпиады по математике, участвовал в региональном этапе и занял там четвертое место. Это очень хороший результат. В этом учебном году Дмитрий попробовал свои силы в олимпиаде по обществоведению и снова стал победителем муниципального этапа, а 1-2 февраля будет представлять наш район на региональном уровне.

И, самое интересное, Дмитрий – командир сводного отряда юноармейцев Сафоновского района.

В копилке достижений молодого и перспективного человека, умеющего ставить цели и достигать их, есть и другие, тоже весомые «показатели». Дмитрий Филипёнок – обладатель премии имени Ю.А. Гагарина 2020 года, победитель муниципального конкурса «Будущее Сафоновского района» в номинации военно-патриотического воспитания в 2019 году.

Поздравляем с успехом и Дмитрия, и его родителей, и весь коллектив школы №7 во главе с директором Еленой Анатольевной Ковтун.

Подготовила Татьяна Приходько