В Смоленской области продолжается вакцинация населения против COVID-19

На данный момент в Смоленскую область поступило 13142 дозы препарата против COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцина незамедлительно распределена профильным Департаментом во все поликлиники города Смоленска и области, начата вакцинация граждан. Данное лекарственное подлежит строгому учету, а все привитые вносятся в федеральный регистр вакцинированных.

Вакцинация против COVID-19 проводится гражданам старше 18 лет и показана лицам из групп риска: в первую очередь, медицинским работникам, которые подвержены риску заражения новой коронавирусной инфекцией в связи с их профессиональной деятельностью, а также работникам образования, сферы услуг, общественного транспорта, военнослужащим и т.д.

По данным федерального регистра вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, привито уже 1150 смолян.

Серьезных реакций на вакцину у граждан не наблюдалось. Отмечалось небольшое повышение температуры тела, а также болезненность в месте введения препарата в первые сутки после вакцинации.

Ожидается, что в ближайшее время возможность записаться на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции станет доступна через официальный портал государственных услуг.

По информации Департамента Смоленской области по здравоохранению