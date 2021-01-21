ВНИМАНИЕ: УХУДШЕНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

В связи с ухудшением погодных условий — обильным выпадением осадков, Сафоновская Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах. По возможности, рекомендуем отказаться от поездок на личном автотранспорте. А в случае, если все же придется отправиться в путь, для того, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций, строго соблюдайте скоростной режим движения, дистанцию и боковой интервал, избегайте резких маневров и строго выполняйте предписания дорожных знаков.

Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.