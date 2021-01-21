Перевозка детей в транспорте

Безопасность ребенка во время поездки в автомобиле — это первостепенная задача для любого водителя. Для того, чтобы исключить серьезные последствия для маленького пассажира в аварии, его необходимо перевозить строго в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что пункт 22.9 ПДД РФ гласит: «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств)».

Таким образом, на переднем сиденье автомобиля разрешено перевозить детей, не достигших возраста 12 лет, только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих их росту и весу.

Ребенка до 7 лет можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих его росту и весу, как на переднем сиденье, так и на заднем сиденье автомобиля.

Детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля разрешено перевозить не только с использованием детских удерживающих устройств, но и с использованием штатного ремня безопасности. В данном случае, при выборе пассивных мер безопасности водитель обязательно должен учитывать вес и рост ребенка.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), штатный ремень безопасности, должен таким образом использоваться в отношении ребенка, чтобы отсутствовала возможность соскальзывания диагональной ветви ремня с плеча в результате смещения пассажира вперед или его подныривания под ремень безопасности. Главное предназначение ремня безопасности – это функция удержания тела пассажира или водителя в неподвижном состоянии при резком торможении или столкновении. Эта функция должна выполняться и при использовании его в отношении детей.

В том случае, если комплекция тела ребенка не позволяет штатному ремню безопасности выполнять эту функцию, необходимо использовать детское удерживающее устройство.

Отдельно напоминаем о перевозке грудных детей до 1 года:

Категорически запрещено перевозить новорожденных на руках! В случае ДТП вы не сможете удержать ребенка, и он рискует получить опасные травмы.

Детям до года подходят автокресла группы 0 и 0+ (до 13 кг). Если это автолюлька, то она обычно устанавливается перпендикулярно оси движения автомобиля, и младенец в ней находится в положении лежа. Также существуют автокресла, которые могут удерживать ребенка как лежа, так и сидя, лицом к движению или против него. Используйте автокресло только так, как этого требует инструкция. Перевозить малыша можно как на переднем, так и на заднем сидении автомобиля.

При перевозке детей в автокреслах группы 0+ , которые устанавливаются спиной по ходу движения, автопроизводители и производители детских удерживающих устройств единогласно требуют обязательное отключение подушки безопасности.

Если на пассажирском сидении установлено автокресло группы 1 или 2/3 (лицом вперед) инструкции различных автопроизводителей не дают единых правил, нужно ли отключать подушку безопасности. Большинство либо не рекомендуют устанавливать на первый ряд кресла вообще, руководствуясь данными статистики по наиболее безопасным местам сзади, либо разрешают, но с отключенной подушкой. Проведенные краш-тесты автокресл указанной группы показывают, что при перевозке детей в автокресле на переднем сидении допускаются включенные подушки безопасности, при условии, что автокресла устанавливаются по ходу движения автомобиля, а пассажирское сиденье отодвинуто как можно дальше назад, чтобы оставаться вне зоны досягаемости надутой подушки.

Просим принять во внимание что “допускается” – не значит “рекомендуется”. Если ваш автомобиль обладает возможностью отключения подушки безопасности – конечно лучше отключить.

Уважаемые водители, ребенок должен быть пристегнут всякий раз, когда едет в машине. Даже если это поездка в школу или в секцию, которая занимает всего 3 минуты. ДТП сможет случиться на любой дороге, а тяжесть последствий не всегда зависит от скорости вашего автомобиля. В обеспечении безопасности мелочей быть не может.