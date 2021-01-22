В регионе стартовал конкурс на включение в кадровый резерв на должности руководителей областных государственных учреждений здравоохранения

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв на должности руководителей областных государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведомственном подчинении Департамента по здравоохранению. Документы на участие можно подать в срок до 12 февраля включительно.

Стоит отметить, что создание кадрового резерва в медицине позволяет выработать единую систему поиска перспективных талантливых руководителей, решить задачи по повышению качества управления в медицинских учреждениях. Кроме того, резерв послужит профессиональным лифтом для специалистов-медиков, готовых взять на себя ответственность за руководство и развитие учреждений здравоохранения Смоленщины.

По информации профильного Департамента, стать участниками конкурса могут граждане РФ с соответствующим образованием, отвечающие требованиям к руководителям организаций, предусмотренным законодательством РФ, Положением о кадровом резерве и пр.

Кандидатам предстоит пройти оценку личностных и управленских качеств, а также ряд профессиональных испытаний. По результатам отбора комиссия определит победителей, которые будут включены в кадровый резерв и впоследствии смогут занять руководящие должности в медицинских учреждениях стационарной и амбулаторной сети.

Предполагаемая дата конкурса – 10 марта 2021 года. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь, а также по телефонам: +7 (4812) 29-25-34, 20-47-49