ИЩУТ СВИДЕТЕЛЕЙ

В производстве отделения по расследованию ДТП СУ УМВД России по Смоленской области находится материал проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место.

Установлено, что 23 октября 2020 года около 21 часа 45 минут на 283-м километре автодороги М-1 «Беларусь» Сафоновского района Смоленской области водитель 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, двигаясь по правой полосе движения со стороны Москвы в направлении Минска, не выбрал безопасной скорости для движения или не справился с управлением и столкнулся с находившимся впереди в неподвижном положении автомобилем «УАЗ PATRIOT». В результате стоящий автомобиль врезался в еще один, стоящий впереди на запрещающем сигнале светофора «Мицубиси PAJERO SPORT». Пассажир автомобиля «УАЗ PATRIOT», мужчина 1990 года рождения, получил тяжкие телесные повреждения.

Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-18, 8-951-708-33-76 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Смоленской области).