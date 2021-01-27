Бои на даянгах

22-23 января состоялось первенство Смоленской области по тхэквондо ВТ. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Новое поколение» г. Смоленска. В состязаниях принимали участие дети 2010-2011 г.р., кадеты 2007-2009 г.р., юниоры 2004-2006 г.р. и молодежь до 21 года из Смоленска, Рославля, Вязьмы, Сафонова, Духовщины, Озерного и других городов области. Всего турнир собрал более 150 спортсменов.

Соревнования проводились на двух площадках «даянгах» с применением электронной системы судейства Dаеdo. На соревнованиях были соблюдены все требования Роспотребнадзора: масочный режим , а также без присутствия зрителей. Для безопасности было распределено время поединков по возрастам.

Для спортсменов Сафоновской федерации тхэквондо соревнования стали успешными для следующих ребят:

Терентьев Алексей 1 место, Изгородин Дмитрий 2 место, Лысиченкова Алиса 2 место, Костенков Константин 3 место, Муравьев Даниил 3 место.

По результатам соревнований будет сформирована команда Смоленской области для участия в первенстве России. Сафоновский район будет представлять среди кадетов Терентьев Алексей, а среди юниоров – Панасенков Кирилл как один из самых рейтинговых спортсменов области.

Поздравляем победителей и призеров Сафоновской федерации тхэквондо. Желаем новых побед!

Павел Панасенков