«Единая Россия» провела второй Социальный онлайн-форум

На нём отметили лучшие практики добровольчества в регионах. Волонтёры предложили ряд инициатив, направленных на поддержку пожилых людей и детей-инвалидов

В форуме приняли участие Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, руководитель думской фракции Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, федеральные министры и представители волонтёрских центров «Единой России» со всей страны, в том числе из Смоленска.

Открывая второй Социальный онлайн-форум, Дмитрий Медведев подчеркнул: каждая инициатива волонтёров имеет большое значение. По его словам, в партии проконтролируют, как выполняются предложения, которые на первом форуме в декабре 2020 года поддержал Президент России Владимир Путин. В частности, речь идет о продлении 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги, беззаявительном порядке получения льгот на оплату ЖКУ и ряда других.

«Хочу поблагодарить каждого из вас, всех членов партии, волонтеров за совместную работу в период пандемии. Ситуация постепенно улучшается, принимаемые меры дают свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям», — сказал Председатель «Единой России».

Волонтёры из разных регионов России делились своими практиками своей деятельности. Дмитрий Медведев подчеркнул, что одна из главных задач «Единой России» — максимально учитывать инициативы добровольцев.

Так, например, поступило предложение о компенсации расходов за интернет для социально незащищенных слоёв населения. «Совместно с коллегами из Правительства предлагаю продумать механизм компенсации затрат на доступ в Интернет для нуждающихся семей», — сказал Медведев.

Одно из предложений — обслуживать детей-инвалидов в различных организациях без очереди.

Брянские активисты предложили лицензировать частные дома престарелых, что позволит избежать множества проблем, которые периодические возникают в частных пансионатах.

Рассмотрят инициативу выдавать людям из группы риска и возрастным жителям мобильные устройства информирования о состоянии их здоровья. Это позволит в экстренных ситуациях сократить время оказания им медицинской помощи.

Кроме того, «Единая Россия» вновь организует сбор партийных средств на борьбу с последствиями пандемии. В 2020 году партия собрала более 400 миллионов рублей — они были направлены на помощь медикам и людям, оказавшимся в сложной ситуации.

«Мы услышали ряд практик из разных регионов. Наравне с другими волонтёрскими центрами мы работаем по многим направлениям: предоставляем врачам транспорт, наши депутаты занимаются автоволонтёрством – сами отвозят врачей-терапевтов к пациентам, доставляем горячие обеды в ковидный госпиталь, поддерживаем медработников, передаём в медучреждения необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. Волонтёры ежедневно доставляют одиноким пенсионерам льготные лекарства и продукты. Все новые практики добровольчества мы с однопартийцами обсудим на ближайшем Президиуме. Я уверен, что коллеги поддержат и инициативу о сборе средств на борьбу с пандемией. С этой бедой нужно бороться совместно. Наша задача остаётся прежней — в трудное время поддержать врачей и смолян», — прокомментировал итоги второго Соцфорума секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Волонтёрские центры «Единой России» объединяют более 90 тысяч добровольцев по всей стране. Ключевыми направлениями их работы остаются автоволонтёрство, обеспечение медиков в «красных зонах» горячим питанием, доставка лекарств от коронавируса амбулаторным больным, а также дежурства в приемных покоях больниц и поликлиник.