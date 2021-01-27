Помогите найти человека

Сотрудниками полиции УМВД России по Смоленской области разыскивается без вести пропавший Якуненко Вячеслав Станиславович, 2003 года рождения, учащийся второго курса Смоленской академии профессионального образования, который 19 января 2021 года в районе центрального универмага по улице Октябрьской революции города Смоленска безвестно пропал и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: возраст 17 лет, рост 167 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.
Был одет в шапку серую, куртку-парку тёмно-зелёную (как на фото), штаны чёрные (внизу резинки, по бокам накладные карманы, щиколотки открыты), кроссовки зимние тёмно-синие. При себе имел рюкзак цвета хаки, мобильный телефон.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или об обстоятельствах его пропажи, сообщить в любое время по телефонам: 02, (4812) 77-33-38, 77-32-35, 8-996-629-97-91 или в ближайший отдел полиции.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
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