Снегопад. А водитель не рад…

Сафоновская Госавтоинспекция предупреждает водителей о необходимости повышенного внимания при управлении автомобилем при неблагоприятных погодных условиях. Самым важным условием безопасного управления автомобилем во всех дорожных условиях, является хорошее техническое состояние автомобиля, исправная работа стеклоочистителей и световых приборов, а также соответствие типа шин времени года.

При движении на автомобиле в гололед и в условиях снегопада, следует учитывать увеличенную тормозную дистанцию, поэтому, расстояние до впереди идущего автомобиля должно быть максимально большим.

Категорически запрещаются резкие ускорения, торможения и перестроения, все эти маневры, совершаемые в гололед и в снегопад, даже на ровной дороге неизбежно приводят к потере сцепления с покрытием, и последующим срывом автомобиля в занос.

Скоростной режим движения необходимо выбирать не только, исходя из общей скорости транспортного потока, но, и с учетом индивидуальных свойств автомобиля, а также, типа установленных автомобильных покрышек.

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в дежурную часть МО МВД России «Сафоновский» тел: (848142) 4-29-99, 4-45-02, 02. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.