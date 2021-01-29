Ваше право на обращение в прокуратуру

Сафоновская межрайонная прокуратура уделяет пристальное внимание такому важному направлению в работе, как рассмотрение обращений граждан и юридических лиц.

В здании прокуратуры, что расположено на ул. Советской, д. 23, на первом этаже размещен стенд с графиком приема посетителей. Прокурор района осуществляет прием каждый понедельник с 10 до 13 часов. Заместители и помощники Сафоновского межрайонного прокурора примут людей в соответствии с утвержденным графиком.

В 2020 году в Сафоновскую межрайонную прокуратуру поступило более одной тысячи обращений. Доля жалоб, поданных в электронном формате, составляет более 40% от общего числа поступивших (электронный адрес указан на сайте прокуратуры Смоленской области).

В 2020 году сотрудниками прокуратуры района рассмотрено 1099 обращений. При этом в другие ведомства на разрешение поступило 361 обращение. Основными причинами прежде-

временного обращения граждан с первичными обращениями в прокуратуру района, минуя профильные контролирующие органы, явилось высокое доверие населения к ведомству, а также недостаточность информирования о компетенции других органов. Все обращения, направленные по подведомственности в контролирующие органы, находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Хотелось бы отметить, что каждая четвертая жалоба межрайонной прокуратурой в 2020 го-

ду признана обоснованной. И, как следствие, по ним приняты меры прокурорского реагирования. Так, в прошедшем году Сафоновской межрайонной прокуратурой проведены проверки в сфере нарушения трудового законодательства в части оплаты труда. По факту выявленных нарушений в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 44 исковых заявления в интересах лиц, перед которыми работодатель имел задолженность по заработной плате на общую сумму более 600 тыс. руб-

лей. В настоящее время все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены, заработная плата выплачена в полном объеме.

В сфере жилищного законодательства разрешено 22 обра-

щения, из них удовлетворено каждое второе. Характерными и распространенными нарушениями в этой сфере являются отступления от требований федерального законодательства управляющими организациями, органами местного самоуправления в части предоставления жилья гражданам, ненадлежащего исполнения обязательств по договору управления управляющими организациями.

В сфере ЖКХ разрешено

36 заявлений граждан, из них удовлетворено 11. Наиболее часто встречались нарушения прав граждан при ненадлежащем исполнении ресурсоснабжающими организациями своих обязанностей. Количество разрешенных обращений увеличилось на 33% в связи с увеличением количества поступивших обращений. Стало больше и удовлетворенных обращений по сравнению с 2019 годом (увеличилось на 57%), так как доводы, изложенные в обращениях, подтверждались прокурорскими проверками.

Оксана КАДИЛИНА

Фото Марины хотулёвой