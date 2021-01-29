Ваше право на обращение в прокуратуру

Сафоновская межрайонная прокуратура уделяет пристальное внимание такому важному направлению в работе, как рассмотрение обращений граждан и юридических лиц.
В здании прокуратуры, что расположено на ул. Советской, д. 23, на первом этаже размещен стенд с графиком приема посетителей. Прокурор района осуществляет прием каждый понедельник с 10 до 13 часов. Заместители и помощники Сафоновского межрайонного прокурора примут людей в соответствии с утвержденным графиком.
В 2020 году в Сафоновскую межрайонную прокуратуру поступило более одной тысячи обращений. Доля жалоб, поданных в электронном формате, составляет более 40% от общего числа поступивших (электронный адрес указан на сайте прокуратуры Смоленской области).
В 2020 году сотрудниками прокуратуры района рассмотрено 1099
обращений. При этом в другие ведомства на разрешение поступило 361 обращение.
Основными причинами прежде-
временного обращения граждан с первичными обращениями в прокуратуру района, минуя профильные контролирующие органы, явилось высокое доверие населения к ведомству, а также недостаточность информирования о компетенции других органов. Все обращения, направленные по подведомственности в контролирующие органы, находятся на контроле межрайонной прокуратуры.
Хотелось бы отметить, что каждая четвертая жалоба межрайонной
прокуратурой в 2020 го-
ду признана обоснованной. И, как следствие, по ним приняты меры прокурорского реагирования. Так, в прошедшем году Сафоновской межрайонной прокуратурой проведены проверки в сфере нарушения трудового законодательства в части оплаты труда. По факту выявленных нарушений в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 44 исковых заявления в интересах лиц, перед которыми работодатель имел задолженность по заработной плате на общую сумму более 600 тыс. руб-
лей. В настоящее время все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены, заработная плата выплачена в полном объеме.
В сфере жилищного законодательства
разрешено 22 обра-
щения, из них удовлетворено каждое второе. Характерными и распространенными нарушениями в этой сфере являются отступления от требований федерального законодательства управляющими организациями, органами местного самоуправления в части предоставления жилья гражданам, ненадлежащего исполнения обязательств по договору управления управляющими организациями.
В сфере ЖКХ разрешено
36 заявлений граждан, из них удовлетворено 11. Наиболее часто встречались нарушения прав граждан при ненадлежащем исполнении ресурсоснабжающими организациями своих обязанностей. Количество разрешенных обращений увеличилось на 33% в связи с увеличением количества поступивших обращений. Стало больше и удовлетворенных обращений по сравнению с 2019 годом (увеличилось на 57%), так как доводы, изложенные в обращениях, подтверждались прокурорскими проверками.
Оксана КАДИЛИНА
Фото Марины хотулёвой
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