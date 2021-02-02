Безопасность детей –в руках родителей!

В начальной школе – детском саду города Сафоново состоялась противопожарная профилактическая беседа с родителями учеников четвертого класса.

Несомненно, что главной задачей для всех родителей является здоровье детей и их безопасность! Этому вопросу и была посвящена встреча инструктора Сафоновского ВДПО Шведовой Юлии с родителями учащихся.

Юлия рассказала, что задача взрослых состоит в том, чтобы подготовить ребенка к возможной встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Уже с дошкольного возраста надо учить малыша правильному поведению при возникновении чрезвычайной ситуации. Но вначале надо учиться нам, взрослым. Например, знаете ли вы, что делать в случае попадания в зону задымления; как вести себя при пожаре в помещении или на природе? Именно эти вопросы, а также многие другие были рассмотрены инструктором на родительском собрании. Юлия Николаевна заострила внимание на статистике, которая говорит о том, что каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской шалости или неосторожности с огнем.

В завершение внеклассного мероприятия каждый из присутствующих родителей усвоил, что научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, овладеть элементарными навыками поведения в экстремальной ситуации – это задача не только педагогов, но и родителей!

(Внешт. корр)