Сафоновская межрайпрокуратура информирует

Во исполнение задания прокуратуры области № 24/272-2020 от 28.04.2020 Сафоновская межрайонная прокуратура сообщает следующее.

Сафоновской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение Севковой Н.Н. по вопросу нарушения законодательства сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский».

В ходе проверки установлено, что по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19.09.2020 в д. Спичино Сафоновского района Смоленской области с участием автомобиля Лада Гранта и мотоцикла (питбайк) под управлением Севкова Р.Ю., ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» проведено административное расследование.

По итогам изучения материала проверки, а также по факту непринятия мер к возврату собственнику его имущества и пресечению незаконного удержания мотоцикла, межрайонной прокуратурой выявлены многочисленные нарушения административного законодательства, а также законодательства о полиции в действиях должностных лиц МО МВД России «Сафоновский». 04.12.2020 по выявленным нарушениям в адрес начальника МО МВД России «Сафоновский» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.