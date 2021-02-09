Водителям на заметку

В связи с ухудшением погодных условий — обильным выпадением осадков Сафоновская Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам с просьбой позаботиться о принятии дополнительных мер для обеспечения личной безопасности при передвижении по дорогам и улицам. Водителям следует строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях.

Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно используя световозвращающие элементы.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в дежурную часть МО МВД России «Сафоновский» тел: (848142) 4-29-99, 4-45-02, 02