Безопасность ради любви

Сафоновская Госавтоинспекция совместно с учащимися МБОУ «СОШ № 4» провела профилактическую акция «Берегите себя для любви: использование ремня безопасности снижает риск травм в 2 раза»

Вооружившись плакатом с логотипом и слоганом мероприятия «Береги себя для любви: использование ремня безопасности снижает риск травм в 2 раза» школьники обратились к водителям с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорожной безопасности.

Как выяснили участники акции, у каждого остановленного ими водителя есть люди, которых они любят и которые любят их. И, конечно же, довольно часто водители перевозят своих любимых людей в автомобиле. Дети и дорожные полицейские обратили внимание водителей на то, что с момента изобретения ремней те спасли более миллиона жизней, что очень важно всегда и везде использовать ремни безопасности, а так же контролировать, чтобы каждый пассажир, не зависимо от возраста, был правильно пристегнут, ведь при опрокидывании машины у пристегнутых водителей шанс выжить увеличивается в пять раз, при фронтальном ударе — в 2.3 раза, при боковом — в 1.8 раза.

Для каждого водителя была подготовлена памятка-валентинка с пожеланиями беречь себя и своих любимых, а так же рассказывающая о пользе использования ремней безопасности.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что только соблюдая ПДД, все наши дороги будут безопасными. Ведь от вашей дисциплинированности зависит ваша жизнь, жизнь и здоровье других участников дорожного движения, а так же здоровье ваших близких и любимых людей. Берегите себя.