График работы почты с 23 февраля

23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений региона.

20 февраля почтовые отделения закроются на час раньше. 21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте Pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.