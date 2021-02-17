Как трудиться безопасно, дети рисуют гуашью и маслом

На Смоленщине стартовал региональный конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей — 2021», приуроченный к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля. Мероприятие организованно при поддержке Администрации региона.

Целью данного конкурса является формирование у подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, а также развитие творческих способностей и любознательности у детей.

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 15 лет. Отбор осуществляется по номинациям: «Безопасный труд глазами детей», «Труд уважай – охрану труда соблюдай», «Охрана труда – шаг в будущее».

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 марта направить работы в Департамент по социальному развитию, по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23, каб. 22.

Важно отметить, что рисунки должны отвечать заявленной тематике и могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), формата А 4, А 3, в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, фломастеры, и т.д.). В правый нижний угол изображения необходимо прикрепить этикетку размером 5 на 10 см, с указанием названия иллюстрации, фамилии, имени, отчества, возраста автора, наименованием и адресом образовательного учреждения, класса и контактного телефона участника.

Лучшие работы будут представлены на региональной выставке по охране труда. Кроме того, победители и призеры конкурса будут награждены дипломами.

Вместе с тем, картины победителей областного отбора будут направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для участия в выставке детского рисунка «Охрана труда глазами детей», проводимой в рамках Всероссийской Недели охраны труда.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4812) 66-53-42.