Цифра становится ближе

Департамент цифрового развития Смоленской области (далее – Департамент) в рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» информирует о продолжении реализации Центром компетенций по кадрам для цифровой экономики автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» (далее – АНО НТИ «2035») в 2021 году массовых программ дополнительного профессионального образования (далее – Программы) «КЛИК-Интенсив» (далее – образовательный интенсив) и «КЛИК» – акселерационно-образовательная программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики (далее – «КЛИК-CDO»).

Основная задача образовательного интенсива – дать актуальную информацию об используемых технологиях, примеры их успешного внедрения. Слушатели программы знакомятся с широким спектром современных инструментов для работы с данными – от применения Excel в ежедневной работе и практик визуализации данных до погружения в тему машинного обучения и «умных городов». Более 40 спикеров программы знакомят слушателей с реальными кейсами и передовым опытом внедрения технологий, с тем какие проблемы и задачи решаются с помощью цифровых инструментов управления на основе данных.

Регистрация на образовательный интенсив доступна по ссылке: https://clickcdo.ru. Первый поток обучения стартует 15 февраля 2021 года. Программа повышения квалификации включает онлайн-лекции, часы самостоятельной работы и итоговая аттестация. После успешного освоения образовательного интенсива выдается удостоверение установленного образца о прохождении обучения. Обучение по Программам проводится за счет средств федерального бюджета. Принять участие в образовательном интенсиве смогут все жители Смоленской области, имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование и не проходившие ранее обучение по курсам повышения квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и АНО НТИ «2035» в 2019-2020 годах в рамках национального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Обращаем внимание, что 5 февраля 2021 года в 10.00 часов состоится открытая презентация образовательного интенсива. Ссылка для регистрации на мероприятие: https://leader-id.ru/events/179444. Трансляция будет проводится на официальном канале образовательного интенсива: https://www.youtube.com/c/clickcdopro.

В отличии от образовательного интенсива формат программы «КЛИК-CDO» подразумевает не только обучение цифровым компетенциям и проектной деятельности, но также и проработку собственных проектов. Слушатели знакомятся с технологиями управления, основанного на данных, с методами искусственного интеллекта, математической статистики, машинного обучения и визуализации данных. Проектная работа предполагает знакомство с основами трекинга, постановку целей (стратегических и промежуточных), формирование гипотез и их проверку, создание плана работ и технического задания. Продолжительность обучения – 120 часов. Регистрация также доступна по ссылке: https://clickcdo.ru. Начало обучения с 15 марта 2021 года. Обучиться по программе «КЛИК-CDO» есть возможность для сотрудников организаций различной организационно-правовой формы собственности.