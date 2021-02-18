О пожарной безопасности с юных лет!

В начале недели первоклашки средней школы № 9 города Сафоново приняли участие в обучающей тематической игре «Полезный огнетушитель».
Внеурочное занятие было построено в форме игры. Юные школьники ознакомились с правилами поведения при пожаре, а самое главное о правилах, которые нужно соблюдать для предотвращения пожара. Затем ведущая рассказала ребятам о средствах тушения пожаров, а в частности, об огнетушителе, о том, что им можно потушить и как его можно использовать, а также в игровой и увлекательной форме позволила побывать ребятам самим в роли пожарных примерив «детскую боевку».
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