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О пожарной безопасности с юных лет!

18.02.2021


В начале недели первоклашки средней школы № 9 города Сафоново приняли участие в обучающей тематической игре «Полезный огнетушитель».

        

Внеурочное занятие было построено в форме игры.  Юные школьники ознакомились с правилами поведения при пожаре, а самое главное о правилах, которые нужно соблюдать для предотвращения пожара. Затем ведущая рассказала ребятам о средствах тушения пожаров, а в частности, об огнетушителе, о том, что им можно потушить и как его можно использовать, а также в игровой и увлекательной форме позволила побывать ребятам самим в роли пожарных примерив «детскую боевку».

       Подобные занятия формируют у детей комплекс знаний по основам пожарной безопасности, а игровая форма обучения помогает надежно закрепить новую информацию.

Юлия Шведова

Опубликовано в категории Образование

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