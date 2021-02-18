О пожарной безопасности с юных лет!



В начале недели первоклашки средней школы № 9 города Сафоново приняли участие в обучающей тематической игре «Полезный огнетушитель».

Внеурочное занятие было построено в форме игры. Юные школьники ознакомились с правилами поведения при пожаре, а самое главное о правилах, которые нужно соблюдать для предотвращения пожара. Затем ведущая рассказала ребятам о средствах тушения пожаров, а в частности, об огнетушителе, о том, что им можно потушить и как его можно использовать, а также в игровой и увлекательной форме позволила побывать ребятам самим в роли пожарных примерив «детскую боевку».

Подобные занятия формируют у детей комплекс знаний по основам пожарной безопасности, а игровая форма обучения помогает надежно закрепить новую информацию.

Юлия Шведова