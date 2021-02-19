ВНИМАНИЮ САФОНОВЦЕВ!

Сафоновская межрайонная прокуратура информирует, что 25 февраля 2021 г. с 10:00 прокурором смоленской области Сергеем Эдуардовичем Карапетяном будет осуществляться личный прием граждан по вопросам исполнения законодательства в области охраны атмосферного воздуха, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При необходимости прием будет проведен в помещении Сафоновской межрайонной прокуратуры по адресу: г. Сафоново, ул. Советская, д. 23 с использованием системы видеосвязи. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Предварительная запись осуществляется в помещении Сафоновской межрайонной прокуратуры.