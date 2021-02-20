﻿Юнармейцы, огонь!

На базе местного отделения ДОСААФ Сафоновского района прошли первые юнармейские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В них приняли участие отряды всех городских и двух сельских (Вадинской и Издешковской) школ.

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Система образования уделяет патриотическому воспитанию школьников очень большое внимание. Во многих учебных заведениях ведутся занятия по строевой и огневой подготовке, теоретические курсы по военной истории. Для десятиклассников организуются военные сборы. С большим интересом ребята принимают участие в игре «Зарница».

По словам заместителя Главы МО «Сафоновский район» Елены Новицкой, праздник 23 февраля теперь воспринимается в более широких границах, чем раньше. Во-первых, в этот день чествуют не только тех, кто служил в армии или защищал интересы Отечества на фронте или в горячих точках, но и молодежь, в душе которой живут патриотизм и моральная готовность отстаивать интересы как нашей необъятной страны, так и малой родины. Во-вторых, кители с погонами все чаще примеряют представительницы прекрасной половины человечества. К слову, в рядах Юнармии девушек ничуть не меньше, чем юношей. Поэтому День защитника Отечества перестает быть чисто мужским торжеством.

Инициатором проведения соревнований по стрельбе среди юнармейских отрядов школ города и района выступил отдел по делам молодежи Администрации МО «Сафоновский район», которым руководит Елена Илясова. Социальными партнерами выступили исправительная колония № 1, межмуниципальный отдел МВД «Сафоновский»», Госавтоинспекция, местное отделение ДОСААФ. Мероприятие получилось необычным, познавательным и запоминающимся. Вначале перед молодежью выступили бойцы отдела специального назначения УФСИН России по Смоленской области, продемонстрировав приемы рукопашного боя для самообороны. Сотрудники исправительной колонии № 1 рассказали о современном вооружении. В лазерном тире школьники смогли проверить меткость с помощью компьютерного оборудования. Эксперт-криминалист полиции Роман Фесик показал мальчишкам и девчонкам, как снимать отпечатки пальцев. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Антонина Дашкевич предложила ребятам надеть особые очки и на себе почувствовать, как воспринимают дорогу водители «под градусом». К слову, ни один «испытатель» со «змейкой» не справился. Это лишний раз подтвердило аксиому: за руль можно садиться только трезвым.

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Затем мероприятие продолжилось в тире сафоновской полиции. Самыми меткими оказались орлы команды имени Героя России капитана Ивана Флерова из школы № 6. Второе место заняли юнармейцы отряда имени генерал-майора Александра Вольхина из школы № 9. Третью ступень пьедестала почета разделили «Сокол» из гимназии и «Феникс» из Издешкова. Лучшими в личном зачете среди юношей стали Владимир Соколов (Издешково), Александр Казаков (гимназия) и Кирилл Потапов (школа № 6). Среди девушек отличились Виктория Лопухова (школа № 9), Александра Гевлич (школа № 6) и Виктория Карпова (Издешково).

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Марина Хотулева

Фото автора