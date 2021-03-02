Выборы: максимально честно и открыто

Вчера, 1 марта, состоялось первое заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году: в сентябре этого года пройдут выборы в Государственную Думу, а в мае – довыборы в Смоленскую областную Думу.

Участники встречи обсудили организационную структуру штаба, основные задачи, алгоритмы внутреннего взаимодействия, а также программу обучения независимых наблюдателей, которые будут работать на выборах всех уровней в этом году.

В состав смоленского общественного штаба по наблюдению за выборами вошли члены Общественной палаты Смоленской области, представили либо руководители общественных организаций, независимых ассоциаций, медиасферы, в том числе: Марина Проскурнина – член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области, региональный эксперт Ассоциации НОМ, Светлана Парфенова –главный редактор «Московский Комсомолец «МК в Смоленске», Евгений Захаренков – председатель Смоленской областной общественной организации «Российский Союз Молодежи», член Общественной палаты Смоленской области и другие.

Главная задача штаба – наблюдение за избирательным процессом, информационное, правовое, экспертное сопровождение, а также подготовка и координация общественных наблюдателей и электоральных экспертов. Штаб будет рассказывать обо всем, что происходит в период предвыборной кампании.

Председатель штаба Марина Проскурнина отметила, что штаб не будет статичным органом, работа планируется в режиме нон-стоп, будет открыта горячая линия, чтобы смоляне могли задавать интересующие их вопросы, обращаться с предложениями: « Суть деятельности штаба заключается не только в том, что мы будем давать экспертные комментарии и рассказывать о том, как происходят те или иные избирательные процессы. Наша главная задача, и я считаю, мы должны поставить ее во главу угла, – найти как можно большее количество наблюдателей от разных политических сил, в том числе, потому что мы открыты для всех, и чем больше наблюдателей самого разного уровня примет участие в выборах, тем меньше будет возможности подвергнуть сомнению их результаты».

Программа подготовки общественных наблюдателей уже стартовала. Обучать их будут в несколько этапов. Так, с начала февраля в каждом регионе проходят межрегиональные семинары с участием федеральных экспертов, которые готовят группу преподавателей, те в свою очередь будут учить наблюдателей на местах. На Смоленщине такой семинар состоится 18-19 марта, и уже определены шесть преподавателей. Следует подчеркнуть, что занятия в период пандемии будут проводиться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Эта работа начнется уже в апреле, а завершится к середине лета.

Всего в Смоленской области планируют подготовить более 3000 наблюдателей. По итогам обучения все они пройдут тестирование.

Смоленский общественный штаб по наблюдению за выборами