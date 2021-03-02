За нарушение режима повышенной готовности

Сафоновский районный суд информирует





Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 N 24 (с последующими редакциями и изменениями) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области с 18.03.2020 введен режим повышенной готовности, который продолжает свое действие по настоящее время.

Указ устанавливает правила поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. В нем предписан запрет гражданам осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также безопасности, жизни и здоровью иных лиц.

Частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

С момента введения режима повышенной готовности Сафоновским районным судом Смоленской области, включающим территорию Сафоновского и Холм-Жирковского районов, в 2020 году рассмотрено 66 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. При этом, четыре протокола об административном правонарушении возвращены должностным лицам, их составившим; по одному делу производство прекращено с объявлением устного замечания; 61 гражданину назначено административное наказание в виде предупреждения.

Основаниями для составления протоколов об административном правонарушении в отношении граждан в большинстве случаев явилось: нахождение вне жилого помещения по месту проживания (пребывания) без предусмотренных на то оснований; нахождение в общественных местах транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, остановках), а также в помещениях объектов торговли без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски и иные средства защиты органов дыхания).

Следует отметить, что при рассмотрении дел по статье 20.6.1 КоАП РФ судьи, применяя наказание в виде предупреждения, учитывали исключительные обстоятельства дела и смягчающие обстоятельства (возраст, личность нарушителя, имущественное положение).

По официальным данным на 24 февраля 2021 года на территории Смоленской области продолжает снижаться суточный прирост больных COVID-19. Однако принятые региональным органом государственной власти меры, направленные против распространения пандемии, на сегодняшний день не отменены и продолжают действовать.



Вместе с тем, с начала нового 2021 года (в период с 11.01.2021 по 20.02.2021) Сафоновским районным судом Смоленской области к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ привлечены 59 граждан, в том числе 57 гражданам назначено административное наказание в виде предупреждения; двум гражданам – в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

В связи с изложенным, жителям Сафоновского и Холм-Жирковского районов Смоленской области в целях безопасности своего здоровья, а также здоровья близких и иных окружающих лиц, во избежание привлечения к административной ответственности, в том числе с назначением административного наказания в виде административного штрафа, настоятельно рекомендуется соблюдать введенный на территории Смоленской области режим повышенной готовности и связанные с этим режимом ограничения.

Будьте внимательны!