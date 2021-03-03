Викторина на дороге

В начале марта сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции и активисты отряда юных инспекторов движения школа №2 организовали и провели для водителей нашего города акцию «Конфета безопасности», в которой проверили знание правил дорожного движения у сафоновцев за рулем.

Ребята предлагали водителям принять участие в викторине. Для этого нужно было выбрать конфету с вопросом и ответить на него. Водителям было интересно проверить свои знания дорожной грамоты, но содержимое «конфеты безопасности» некоторых озадачило и они признали, что не мешало бы повторить ПДД. Ответившим правильно вручали сладкие подарки – шоколадную медаль «Я знаю правила дорожного движения». Так же все участники акции получили памятки с правилами безопасности на дороге.

Мероприятие было приурочено ко дню рождения отрядов ЮИД, которых, кстати, на территории Сафоновского района действует 25. В них занимаются 284 ребенка: изучают правила дорожного движения, учатся оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП, участвуют в различных социально значимых акциях и мероприятиях.

Сафоновская Госавтоинспекция выражает благодарность ветеранам службы, бывшим и нынешним сотрудникам, педагогам — всем тем, кто внес и продолжает вносить свой посильный вклад в сохранение жизни и здоровья детей на дорогах страны.

Антонина ДАШКЕВИЧ