Если хочешь стать юристом

Прокуратурой области проводится конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты для обучения в порядке целевой подготовки в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» и в Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» на 2021/2022 учебный год.

Прием на обучение проводится по направлению прокуратур субъектов Российской Федерации.

Отбор кандидатов в абитуриенты проводится в год поступления в три этапа.

Первый этап – обращение кандидата с документами к Сафоновскому межрайонному прокурору

(г. Сафоново, ул. Советская, д. 23; приемный день – понедельник). При себе иметь: копию документа, удостоверяющего личность, гражданство; копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись); автобиографию (написанную собственноручно); характеристику с последнего места учебы, работы или военной службы; сведения о текущей успеваемости (промежуточную ведомость); медицинскую справку по форме 086/у; справки из наркологического и психоневрологического диспансеров; 6 фотографий на матовой бумаге без уголка 3*4 см; документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение; удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу или военный билет; копии грамот, похвальных листов, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, иные документы, подтверждающие индивидуальные достижения. К документам также приобщается заявление одного из родителей в отношении несовершеннолетнего кандидата и его несовершеннолетних братьев и сестер, достигших 14-летнего возраста, а также заявление второго родителя и всех совершеннолетних братьев и сестер о согласии на обработку персональных данных.

После завершения первого этапа отбора материалы в отношении кандидатов в абитуриенты направляются в отдел кадров прокуратуры области для проведения собеседования и психологического обследования (второй этап).

Третий этап включает в себя анализ результатов психологического обследования, собеседования и единого государственного экзамена, характеризующих материалов кандидатов.

Окончательное решение о выдаче направления принимает прокурор Смоленской области.

Необходимая информация для кандидатов в абитуриенты размещена на сайте прокуратуры Смоленской области в разделе «Документы».

Оксана Кадилина, сафоновский межрайонный прокурорстарший советник юстиции