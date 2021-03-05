ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «АНТИКОНТРАФАКТ»

Международная Ассоциация «Антиконтрафакт» при поддержке Экспертного Совета при Государственной Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции запустила «горячую линию» с единым федеральным номером 8 800 333 5 112.

«Горячая линия» «Антиконтрафакт» стартовала в 8 регионах страны: Республиках Адыгея, Дагестан, Башкортостан, Смоленской, Омской, Свердловской, Мурманской областях и Приморском крае; с марта по май — запуск планируется в 24 регионах, с сентября и до конца года «горячая линия» заработает круглосуточно на всей территории Российской Федерации.

Незаконный оборот промышленных товаров – одна из ключевых проблем российской экономики. Новыми факторами роста нелегального оборота, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, стали пандемия COVID-19, падение реальных доходов населения на 3% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, по данным Росстата, переход потребителей в сферу интернет-торговли и увеличение объема поставок контрафакта и фальсификата из стран Азии.

Задачами «горячей линии» являются защита прав потребителей и легальных производителей, содействие правоохранительным и контролирующим органам в деле противодействия незаконному обороту промышленных, в том числе потребительских товаров, отстаивание интересов правообладателей, защита интеллектуальной собственности и авторских прав. В результате первого года работы «горячей линии» при объединении усилий общества, государственных органов, бизнеса мы ожидаем заметное сокращение продаж продукции, находящейся в незаконном обороте на всей территории страны.

До сих пор существует множество каналов для обращений граждан по вопросам нелегальной продукции. «Горячая линия» «Антиконтрафакт» станет единым сервисом для обращений по вопросам любой поддельной продукции с федеральным номером на территории всей страны.

Аслаханов Асламбек Ахмедович, Президент Международной Ассоциации «Антиконтрафакт»: «При активной гражданской позиции каждого потребителя — тех, кто против производства, оборота и потребления контрафактной продукции и не готов мириться с нарушениями прав потребителей, предпринимателей, кто ведет честный бизнес и выступает за цивилизованный рынок и честную конкуренцию — «горячая линия» Антиконтрафакт» станет одним из эффективных механизмов противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Активная обратная связь с потребителем – главный залог успеха проекта».

Владимир Владимирович Гутенев, первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы: «За 11 месяцев 2020 года в России было выявлено 11 млн 800 тысяч позиций контрафактных промышленных товаров, рост фактически в два раза по сравнению с 2019 годом. Всего же по направлению непродовольственных товаров рынок контрафакта оценивается в 5,2 трлн руб, это 4,5% от ВВП страны. Выявляемость возрастает, речь идет о гораздо более эффективной работе правоохранительных и надзорных органов. С большим оптимизмом смотрим на деятельность международной ассоциации «Антиконтрафакт» — горячая линия может стать тем мобилизующим инструментом, который объединит усилия государства и гражданского общества по борьбе с контрафактными товарами».

Владислав Валерьевич Заславский, заместитель директора департамента системы цифровой маркировки Министерства промышленности и торговли РФ: «Общественный контроль занимает важное место в плане по реализации стратегии противодействия незаконному обороту товаров и оценке ее эффективности. Мы ставим задачу создать нетерпимость в обществе к обороту контрафакта и фальсификата, привлекать потребителей использовать специальных мобильных приложений для определения подлинности товаров и сообщать о фактах нарушения по горячей линии. На ближайшем заседании Государственной комиссии вынесен отдельный вопрос по Горячей линии. Уверен, что будет высказана поддержка. Любая инициатива общественной организации, которая идет на пользу делу противодействия незаконному обороту промышленной продукцииполучит полную поддержку Минпромторга и комиссий по противодействию нелегального оборота во всех регионах РФ. В дальнейшем мы хотели бы получать и обратную связь по эффективности работы линии, насколько полученные обращения доходят до ответственных органов власти».

Никита Сергеевич Михалков, художественный руководитель Центра театра и кино: «Премьер-министр Михаил Мишустин принял стратегию по противодействию незаконному обороту продукции. Надеюсь, что там большое место будет занимать защита интеллектуальной собственности. Закон не успевает за цифрой: с приходом цифровых технологий возможности пиратства кратно увеличились. Поэтому должны быть законы, которые опережают развитие цифры, а не догоняют. Насколько я знаю, в 2019 году на 27% снизился рынок интернет-пиратства. Это говорит о том, что наметился переход к подписной модели потребления контента. Но по большому счету, мы видим, что большого эффекта пока нет».

Социально ответственный бизнес заинтересован в развитии цивилизованного рынка промышленных, в том числе потребительских товаров. Уже сегодня крупные корпорации начинают поддерживать запуск единой «горячей линии» «Антиконтрафакт» и работу ассоциации в этом направлении. С 2021 года одним из первых партнеров ассоциации стала Группа «БАТ».

Елена Ильинична Романюк, Генеральный директор АО «Международные услуги по маркетингу табака» (входит в Группу компаний «БАТ Россия)»: «Нелегальная торговля — это угроза здоровью и благополучию граждан, а также урон российской экономике.

Группа компаний «БАТ» обеспокоена сложившейся ситуацией с незаконным оборотом потребительских товаров в России. Для устойчивого развития нашего бизнеса и зкономики в целом, необходим цивилизованный рынок промышленных товаров, прозрачные и понятные правила для всех участников рынка. Это полностью отвечает нашей стратегии ‘A Better Tomorrow’ по созданию лучшего будущего для наших потребителей, акционеров, сотрудников и общества в целом. Нелегальная торговля в любых ее проявлениях для нас неприемлема. Мы поддерживаем запуск единой федеральной «горячей линии «Антиконтрафакт», долгожданного и действенного инструмента в борьбе с нелегальным оборотом промышленных товаров».