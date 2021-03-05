«Первый парень»

В конкурсной программе для молодёжи «Первый парень», прошедшей недавно во Дворце культуры, приняли участие четыре молодца, четыре «комсомольца»: Дмитрий Масютин, Иван Володин, Артемий Сыров и Александр Белов.

Перед участниками стояла сложная задача: не посрамить чести своих учреждений и проявить таланты на всех этапах конкурса. Тематика мероприятия: «СССР. Эхо великой страны». Каждый конкурсант находился в образе комсомольца.

Отвечая на вопрос: «Кем я хотел стать?», парни рассказывали о своём детстве, делились фотографиями. Настоящим испытанием стал для участников второй конкурс, «Когда? Где? Что?». Они представляли образы советских людей, импровизировали при выполнении заданий, старались проявить слаженность в действиях с напарниками. В третьей части раскрылись хореографические способности; парням помогала в этом солистка образцового танцевального коллектива «Ритм» Виктория Постарняк. Был еще и видеоконкурс, когда каждому предстояло ответить на вопрос «А что ты сделал для страны?». Для заключительной части программы предстояло подготовить массовый номер, проявив творческие способности.

Решением жюри титул «Первый парень» нашего города присужден Александру Белову – студенту Сафоновского филиала СмолАПО. Приз зрительских симпатий вручен Дмитрию Масютину – учащемуся средней школы №1. Победители, а также студент ТТМиТа Иван Володин, аниматор студии детских праздников «Сундук веселья» Артемий Сыров были награждены памятными призами и сертификатами на приобретение продукции компании «Yam-Yam»

Между всеми конкурсами на сцене проявляли свои таланты солисты и творческие коллективы нашего города: Анастасия Зинкович, Ксения Силаева, Полина Фёдорова, коллектив школы современного танца «Metro Dance» под руководством Анастасии Федосеенковой, образцовый танцевальный коллектив «Ритм» (балетмейстеры Павел и Елена Филлипенковы).

Аплодисменты практически не затихали во время всего мероприятия. Организаторам конкурсной программы было приятно видеть огромную поддержку участников со стороны зрителей.

Михаил ФЕДОРОВ, культорганизатор Сафоновского городского культурного центра.